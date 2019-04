மாவட்ட செய்திகள்

பிளஸ்–2 தேர்வில் 88.03 சதவீத மாணவ–மாணவிகள் தேர்ச்சி மாநில அளவில் 27–வது இடத்தை பிடித்தது + "||" + 88.03 per cent of students pass in Plus Two examination At the state level, it ranks 27th

