மாவட்ட செய்திகள்

வாக்கு எண்ணும் மையத்தில், வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் வைத்த அறைகளுக்கு ‘சீல்’ வைப்பு - 4 அடுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு + "||" + In the vote count center, 'Seal' deposits to the rooms for ballot boxes

வாக்கு எண்ணும் மையத்தில், வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் வைத்த அறைகளுக்கு ‘சீல்’ வைப்பு - 4 அடுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு