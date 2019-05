மாவட்ட செய்திகள்

செயற்கை முறையில் பழுக்க வைத்த 300 கிலோ மாம்பழங்கள் பறிமுதல் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + 300 kg of artificially ripened mangoes were seized by officials

செயற்கை முறையில் பழுக்க வைத்த 300 கிலோ மாம்பழங்கள் பறிமுதல் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை