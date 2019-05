மாவட்ட செய்திகள்

கோவையில் இருந்து சேலத்துக்குஅரசு பஸ்சை ஓட்டிச்சென்ற டிரைவர் மாரடைப்பால் சாவுபஸ்சை ஓரமாக நிறுத்தியதால் பயணிகள் உயிர்தப்பினர் + "||" + The driver who drove the state bus dies with a heart attack The passengers have survived because the bus stopped

