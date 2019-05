மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் கொ.ம.தே.க. வேட்பாளர் ஏ.கே.பி.சின்ராஜ் அமோக வெற்றி + "||" + In the Namakkal parliamentary constituency, the CPI AKPinraj winner is a success

நாமக்கல் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் கொ.ம.தே.க. வேட்பாளர் ஏ.கே.பி.சின்ராஜ் அமோக வெற்றி