மாவட்ட செய்திகள்

சாயல்குடி பேரூராட்சி பகுதியில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு; குழாய்களில் கசியும் நீரை காத்திருந்து சேகரிக்கும் அவலம் + "||" + Drinking water scarcity in the sayalgudi town; people collecting leaky water in the pipes

சாயல்குடி பேரூராட்சி பகுதியில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு; குழாய்களில் கசியும் நீரை காத்திருந்து சேகரிக்கும் அவலம்