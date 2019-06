மாவட்ட செய்திகள்

லாரி மோதியதில் காயம் அடைந்த பெண் போலீஸ் ஏட்டுவின் இடது கால் அகற்றப்பட்டது + "||" + The left foot of the girl police woman was injured in the lorry collision

லாரி மோதியதில் காயம் அடைந்த பெண் போலீஸ் ஏட்டுவின் இடது கால் அகற்றப்பட்டது