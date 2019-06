மாவட்ட செய்திகள்

நன்கொடை பெறப்படுவதை தடுக்க அரசு பள்ளிகளில் மாணவர்கள் சேர்க்கை விவரத்தை ஒட்ட வேண்டும்; மக்கள் குறைதீர்க்கும்நாள் கூட்டத்தில் மனு + "||" + Prevent donation, Students will have to clarify the admission in the government schools

நன்கொடை பெறப்படுவதை தடுக்க அரசு பள்ளிகளில் மாணவர்கள் சேர்க்கை விவரத்தை ஒட்ட வேண்டும்; மக்கள் குறைதீர்க்கும்நாள் கூட்டத்தில் மனு