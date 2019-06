மாவட்ட செய்திகள்

விளாத்திகுளம் அருகே நின்ற பஸ் மீது கார் மோதியது: வங்கி மேலாளர் உள்பட 3 பேர் உடல் நசுங்கி பலி காரில் இருந்த ரூ.45 லட்சத்தை போலீசார் மீட்டனர் + "||" + The car crashed into the bus on the side Including bank manager 3 people are bitten by the body

விளாத்திகுளம் அருகே நின்ற பஸ் மீது கார் மோதியது: வங்கி மேலாளர் உள்பட 3 பேர் உடல் நசுங்கி பலி காரில் இருந்த ரூ.45 லட்சத்தை போலீசார் மீட்டனர்