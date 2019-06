மாவட்ட செய்திகள்

மோசடியில் கைதானவர்களுக்கு ஜாமீன் வழங்க கோர்ட்டில் போலி ஆவணங்கள் கொடுத்த 6 பேர் கைது + "||" + Bail for fraudsters arrested Given fake documents in court 6 people Arrested

மோசடியில் கைதானவர்களுக்கு ஜாமீன் வழங்க கோர்ட்டில் போலி ஆவணங்கள் கொடுத்த 6 பேர் கைது