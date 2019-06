மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சையில் இருந்து மும்பைக்கு திருச்சி வழியாக 20 டன் ராட்சத கொதிகலன் ஏற்றி சென்ற டிரைலர் லாரி + "||" + A trailer truck carrying 20 tonnes of giant boiler from Mumbai to Trichy

தஞ்சையில் இருந்து மும்பைக்கு திருச்சி வழியாக 20 டன் ராட்சத கொதிகலன் ஏற்றி சென்ற டிரைலர் லாரி