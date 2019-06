மாவட்ட செய்திகள்

மணல் குவாரிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்ற வலியுறுத்திய பொதுமக்கள் + "||" + Protesting the sand quarry The public who insisted on passing the resolution

மணல் குவாரிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்ற வலியுறுத்திய பொதுமக்கள்