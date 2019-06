மாவட்ட செய்திகள்

அரசு கல்லூரியில் கூடுதல் இடங்களை பெற்ற பிறகே சென்டாக் தரவரிசை பட்டியலை வெளியிட வேண்டும் அன்பழகன் எம்.எல்.ஏ. வலியுறுத்தல் + "||" + In Government College Sentock should publish the rankings Anubhagan MLA Emphasis

அரசு கல்லூரியில் கூடுதல் இடங்களை பெற்ற பிறகே சென்டாக் தரவரிசை பட்டியலை வெளியிட வேண்டும் அன்பழகன் எம்.எல்.ஏ. வலியுறுத்தல்