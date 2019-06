மாவட்ட செய்திகள்

மழை அளவு குறைந்துவிட்டதால், தண்ணீரை சேமிக்கும் பழக்கத்தை வளர்த்துக்கொள்ளுங்கள் - பொதுமக்களுக்கு, கலெக்டர் வேண்டுகோள் + "||" + As the amount of rain has decreased, Develop a habit of saving water

மழை அளவு குறைந்துவிட்டதால், தண்ணீரை சேமிக்கும் பழக்கத்தை வளர்த்துக்கொள்ளுங்கள் - பொதுமக்களுக்கு, கலெக்டர் வேண்டுகோள்