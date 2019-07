மாவட்ட செய்திகள்

கவர்னர் கிரண்பெடி மீது நடவடிக்கை எடுப்போம் - புதுச்சேரி முதல்-மந்திரி நாராயணசாமி பேட்டி + "||" + We will take action against Governor Narayanaswamy

கவர்னர் கிரண்பெடி மீது நடவடிக்கை எடுப்போம் - புதுச்சேரி முதல்-மந்திரி நாராயணசாமி பேட்டி