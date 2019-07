மாவட்ட செய்திகள்

பஞ்சாலை தொழிலாளர்களுக்கு சம்பளம், பணிக்கொடை வழங்கவேண்டும் - சிவா எம்.எல்.ஏ. வலியுறுத்தல் + "||" + For the workers of the Cotton mill Salary and paycheck Siva MLA insists

பஞ்சாலை தொழிலாளர்களுக்கு சம்பளம், பணிக்கொடை வழங்கவேண்டும் - சிவா எம்.எல்.ஏ. வலியுறுத்தல்