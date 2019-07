மாவட்ட செய்திகள்

எம்.எல்.ஏ. பதவியை ராஜினாமா செய்தநாராயணகவுடாவின் வீட்டிற்கு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புஇரவோடு இரவாக மும்பைக்கு சென்றுவிட்டதாக தகவல் + "||" + MLA Resigned from the post Strong police security at Narayana Gowda's home It was reported that he had gone to Mumbai overnight

