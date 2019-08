மாவட்ட செய்திகள்

ராணுவத்தில் தொழில்நுட்ப பிரிவில் பட்டதாரிகளுக்கு 191 வேலைகள்; ஆண்-பெண் இருபாலரும் சேரலாம் + "||" + 191 jobs for military graduates in the military; Both male and female can join

ராணுவத்தில் தொழில்நுட்ப பிரிவில் பட்டதாரிகளுக்கு 191 வேலைகள்; ஆண்-பெண் இருபாலரும் சேரலாம்