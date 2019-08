மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டியில், உதவி கலெக்டர் அலுவலகத்தை காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் முற்றுகை - சீராக குடிநீர் வழங்க கோரிக்கை + "||" + Office of the Assistant Collector Public blockade with Gallic umbrellas

கோவில்பட்டியில், உதவி கலெக்டர் அலுவலகத்தை காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் முற்றுகை - சீராக குடிநீர் வழங்க கோரிக்கை