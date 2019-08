மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் இருந்து மழை பாதித்த பகுதிகளுக்கு கர்நாடக அரசு பஸ் சேவை மீண்டும் தொடக்கம் + "||" + From Bangalore For areas affected by rain Karnataka Government Bus Service Resumes

பெங்களூருவில் இருந்து மழை பாதித்த பகுதிகளுக்கு கர்நாடக அரசு பஸ் சேவை மீண்டும் தொடக்கம்