மாவட்ட செய்திகள்

பாறையை உடைத்தபோது பரிதாபம்: கல்குவாரியில் 150 அடி உயரத்தில் இருந்து விழுந்து தொழிலாளி பலி + "||" + In Calvary when the rock was broken Falling from a height of 150 feet Worker kills

பாறையை உடைத்தபோது பரிதாபம்: கல்குவாரியில் 150 அடி உயரத்தில் இருந்து விழுந்து தொழிலாளி பலி