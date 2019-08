மாவட்ட செய்திகள்

மானாமதுரை அருகே டிரான்ஸ்பார்மர் பழுதானதால் இருளில் மூழ்கிய கிராமம்; குடிநீர் கிடைக்காமல் மக்கள் தவிப்பு + "||" + Near Manamadurai Because of the Transformer Spam A village covered in darkness; People suffer from lack of drinking water

மானாமதுரை அருகே டிரான்ஸ்பார்மர் பழுதானதால் இருளில் மூழ்கிய கிராமம்; குடிநீர் கிடைக்காமல் மக்கள் தவிப்பு