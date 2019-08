மாவட்ட செய்திகள்

அரசின் திட்டங்கள் ஏழை-எளியோரை சென்றடையும் வகையில் அலுவலர்கள் செயல்பட வேண்டும் + "||" + Officials must work with the government's programs to reach the poor

அரசின் திட்டங்கள் ஏழை-எளியோரை சென்றடையும் வகையில் அலுவலர்கள் செயல்பட வேண்டும்