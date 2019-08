மாவட்ட செய்திகள்

100 நாள் வேலை-ஊதியம் முழுமையாக வழங்கப்படவில்லை; மாணிக்கம்தாகூர் எம்.பி.யிடம் கிராம மக்கள் முறையீடு + "||" + 100-day work-pay is not fully paid To Manikkamdagur MP The appeal of the villagers

100 நாள் வேலை-ஊதியம் முழுமையாக வழங்கப்படவில்லை; மாணிக்கம்தாகூர் எம்.பி.யிடம் கிராம மக்கள் முறையீடு