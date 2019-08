மாவட்ட செய்திகள்

சங்ககிரி போலீஸ் நிலையம் அருகே, குழந்தைகளுடன் விஷம்குடித்து மயங்கி கிடந்த தொழிலாளி - ஆஸ்பத்திரியில் தீவிர சிகிச்சை + "||" + Near Sangakiri Police Station Worker who is poisoned with children Intensive care in hospital

சங்ககிரி போலீஸ் நிலையம் அருகே, குழந்தைகளுடன் விஷம்குடித்து மயங்கி கிடந்த தொழிலாளி - ஆஸ்பத்திரியில் தீவிர சிகிச்சை