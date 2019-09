மாவட்ட செய்திகள்

மார்த்தாண்டத்தில் பரிதாபம்: பிரசவத்தில் தாய், குழந்தை சாவு - ஆஸ்பத்திரி முன்பு உறவினர்கள் திரண்டதால் பரபரப்பு + "||" + Mother and child die during childbirth Relatives rallied in front of hospital

மார்த்தாண்டத்தில் பரிதாபம்: பிரசவத்தில் தாய், குழந்தை சாவு - ஆஸ்பத்திரி முன்பு உறவினர்கள் திரண்டதால் பரபரப்பு