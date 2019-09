மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டி அருகே, 12 கிராமங்களின் உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தை தூத்துக்குடி மாவட்டத்துடன் இணைக்க வேண்டும் + "||" + Near Kovilpatti Local administration of 12 villages Connecting with Thoothukudi district

கோவில்பட்டி அருகே, 12 கிராமங்களின் உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தை தூத்துக்குடி மாவட்டத்துடன் இணைக்க வேண்டும்