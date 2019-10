மாவட்ட செய்திகள்

புழல் சிறையில் இருந்து இலங்கை வாலிபர்களை விடுவித்த விவகாரம்: மத்திய அரசுக்கு தகவல் தெரிவிக்க தாமதிப்பது ஏன் மதுரை ஐகோர்ட்டு கேள்வி + "||" + Release of Sri Lankan youths from Pullam prison Why is it too late to inform the central government? Madurai Icord question

புழல் சிறையில் இருந்து இலங்கை வாலிபர்களை விடுவித்த விவகாரம்: மத்திய அரசுக்கு தகவல் தெரிவிக்க தாமதிப்பது ஏன் மதுரை ஐகோர்ட்டு கேள்வி