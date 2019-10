மாவட்ட செய்திகள்

கன்னட ‘பிக்பாஸ்’ நிகழ்ச்சியில் கிசுகிசுவில் சிக்கியவர்கள்பாடகியிடம் காதலை வெளிப்படுத்தி மோதிரம் அணிவித்த இசையமைப்பாளர் + "||" + Expressing love to the singer Composer wearing the ring

கன்னட ‘பிக்பாஸ்’ நிகழ்ச்சியில் கிசுகிசுவில் சிக்கியவர்கள்பாடகியிடம் காதலை வெளிப்படுத்தி மோதிரம் அணிவித்த இசையமைப்பாளர்