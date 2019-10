மாவட்ட செய்திகள்

ஆயுதபூஜையை முன்னிட்டு ஏ.டி.எம். எந்திரத்தை தண்ணீர் ஊற்றி கழுவிய காவலாளி; பழுது ஏற்பட்டதால் வாடிக்கையாளர்கள் அவதி + "||" + Upon ayuthapujai guard Water washed the ATM machine Customers suffer from repairs

ஆயுதபூஜையை முன்னிட்டு ஏ.டி.எம். எந்திரத்தை தண்ணீர் ஊற்றி கழுவிய காவலாளி; பழுது ஏற்பட்டதால் வாடிக்கையாளர்கள் அவதி