மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் பயனற்ற ஆழ்துளை கிணறுகளை மூட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தல் + "||" + In Thiruvannamalai district Refractory bore wells Take action to close Emphasis on social activists

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் பயனற்ற ஆழ்துளை கிணறுகளை மூட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தல்