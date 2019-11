மாவட்ட செய்திகள்

ஆழ்துளை கிணறுகளை மழைநீர் சேமிப்புக்கு பயன்படுத்த நடவடிக்கை + "||" + Bore wells Action to use for rainwater storage

ஆழ்துளை கிணறுகளை மழைநீர் சேமிப்புக்கு பயன்படுத்த நடவடிக்கை