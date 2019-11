மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தலை நிறுத்த மு.க.ஸ்டாலின் முயற்சிக்காமல் இருக்க வேண்டும் - அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் பேச்சு + "||" + Stalin should not attempt to stop local elections - Minister Dindigul Srinivasan

உள்ளாட்சி தேர்தலை நிறுத்த மு.க.ஸ்டாலின் முயற்சிக்காமல் இருக்க வேண்டும் - அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் பேச்சு