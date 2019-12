மாவட்ட செய்திகள்

குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதா நகலை கிழித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தி.மு.க.வினர் 40 பேர் கைது + "||" + Citizenship Law Amendment Bill Tearing down the copy DMK activist involved in the struggle 40 arrested

குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதா நகலை கிழித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தி.மு.க.வினர் 40 பேர் கைது