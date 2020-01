மாவட்ட செய்திகள்

திருத்துறைப்பூண்டியில் லாரி மீது மோட்டார்சைக்கிள் மோதல்; அய்யப்ப பக்தர் பலி போலீசார் விசாரணை + "||" + Motorcyclist collides with truck in Tirupur Ayyappa devotee killed by police

திருத்துறைப்பூண்டியில் லாரி மீது மோட்டார்சைக்கிள் மோதல்; அய்யப்ப பக்தர் பலி போலீசார் விசாரணை