மாவட்ட செய்திகள்

பட்டமளிப்பு விழாவுக்கு வந்த துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடுவுக்கு சிறப்பான வரவேற்பு + "||" + Special welcome to Vice President Venkaiah Naidu who arrived at the graduation ceremony

பட்டமளிப்பு விழாவுக்கு வந்த துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடுவுக்கு சிறப்பான வரவேற்பு