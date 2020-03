மாவட்ட செய்திகள்

காய்கறி மார்க்கெட்டுகளில் கூட்டம் அலைமோதியது; வத்திராயிருப்பில் கடைகளில் கூட்டம் திரண்டிருந்தது. The crowds at the vegetable markets were pounding; There was a rally in stores.

