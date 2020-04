மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு முடிந்தவுடன் தொடங்கும் மீன்பிடி தடை காலம் ரத்தாகுமா? மீனவர்கள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + Start with the curfew Will the fishing ban period be canceled? Fishers expectation

ஊரடங்கு முடிந்தவுடன் தொடங்கும் மீன்பிடி தடை காலம் ரத்தாகுமா? மீனவர்கள் எதிர்பார்ப்பு