மாவட்ட செய்திகள்

அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு: இறைச்சி கடைகளில் விற்பனை மந்தம் - சமூக விலகலை கடைபிடிக்க வலியுறுத்தல் + "||" + Officers are conducting the study: Slowdown in Meat Shops - Emphasize adherence to social exclusion

அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு: இறைச்சி கடைகளில் விற்பனை மந்தம் - சமூக விலகலை கடைபிடிக்க வலியுறுத்தல்