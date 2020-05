மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல் மாவட்டம் முழுவதும் 3,184 பேர் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் சுகாதார பணிகள் துணை இயக்குனர் தகவல் + "||" + A total of 3,184 households have been isolated in Namakkal district

நாமக்கல் மாவட்டம் முழுவதும் 3,184 பேர் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் சுகாதார பணிகள் துணை இயக்குனர் தகவல்