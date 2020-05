மாவட்ட செய்திகள்

கலெக்டர் அலுவலகத்தில் குவிந்த வடமாநில தொழிலாளர்கள் - சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்க கோரிக்கை + "||" + North state Workers Concentrated in the Collector's Office - Request to send to hometowns

கலெக்டர் அலுவலகத்தில் குவிந்த வடமாநில தொழிலாளர்கள் - சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்க கோரிக்கை