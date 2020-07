மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கை மீறி நடந்த நிகழ்ச்சிகளை கவனிக்காமல் இருந்ததாக கிராம நிர்வாக அலுவலர் பணியிடை நீக்கம் + "||" + Grama Niladhari fired for not paying attention to curfew violations

ஊரடங்கை மீறி நடந்த நிகழ்ச்சிகளை கவனிக்காமல் இருந்ததாக கிராம நிர்வாக அலுவலர் பணியிடை நீக்கம்