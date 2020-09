மாவட்ட செய்திகள்

நாளை மகாளய அமாவாசை: பாபநாசம் தாமிரபரணி ஆற்றில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுக்க தடை - கலெக்டர் ஷில்பா உத்தரவு + "||" + Papanasam on the Tamiraparani river Prohibition to pay homage to ancestors Order of Collector Shilpa

நாளை மகாளய அமாவாசை: பாபநாசம் தாமிரபரணி ஆற்றில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுக்க தடை - கலெக்டர் ஷில்பா உத்தரவு