மாவட்ட செய்திகள்

செஞ்சி அருகே, டாஸ்மாக் கடை சுவரில் துளைபோட்டு மதுபாட்டில்கள் கொள்ளை - மர்மநபர்களுக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு + "||" + Near Senji, on the wall of the Tasmac store Robbery of perforated wine bottles - Police webcast for mystics

செஞ்சி அருகே, டாஸ்மாக் கடை சுவரில் துளைபோட்டு மதுபாட்டில்கள் கொள்ளை - மர்மநபர்களுக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு