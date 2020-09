மாவட்ட செய்திகள்

கீரமங்கலத்தில், இடிந்து விழும் நிலையில் கூட்டுறவு கடன் சங்க அலுவலகம் - இரும்பு குழாய்களால் முட்டுக் கொடுத்துள்ள அவலம் + "||" + In kiramankalat, In a state of collapse Co-operative Credit Union Office - The disgrace of being propped up by iron pipes

கீரமங்கலத்தில், இடிந்து விழும் நிலையில் கூட்டுறவு கடன் சங்க அலுவலகம் - இரும்பு குழாய்களால் முட்டுக் கொடுத்துள்ள அவலம்