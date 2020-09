மாவட்ட செய்திகள்

காரைக்கால் அருகே குளம் வெட்டியபோது சாமி சிலைகள் கண்டெடுப்பு + "||" + Near Karaikal When the pond is cut Discovery of Sami idols

காரைக்கால் அருகே குளம் வெட்டியபோது சாமி சிலைகள் கண்டெடுப்பு