மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில், அரசு ஆஸ்பத்திரியில் பிறந்த குழந்தையை பார்க்க தந்தையிடம் ரூ.500 லஞ்சம் வாங்கிய நர்சு கைது + "||" + Bangalore: A nurse who took a bribe of Rs 500 from her father to see a newborn baby at a government hospital has been arrested.

பெங்களூருவில், அரசு ஆஸ்பத்திரியில் பிறந்த குழந்தையை பார்க்க தந்தையிடம் ரூ.500 லஞ்சம் வாங்கிய நர்சு கைது