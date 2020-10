மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 2 ஆயிரத்தை தொட்டது: அரியலூரில் மேலும் 27 பேருக்கு தொற்று + "||" + The number of corona victims in Perambalur district has touched 2,000: 27 more infected in Ariyalur

