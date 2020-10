மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சியினர் சாலை மறியல் - 145 பேர் கைது + "||" + Protesting against agricultural laws Communist Party of India Road block 145 people were arrested

