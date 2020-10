மாவட்ட செய்திகள்

வேலூரில் கொரோனாவுக்கு திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழக ஊழியர் உள்பட 5 பேர் பலி + "||" + Five killed, including Thiruvalluvar University employee, to Corona in Vellore

வேலூரில் கொரோனாவுக்கு திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழக ஊழியர் உள்பட 5 பேர் பலி